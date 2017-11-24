Мы возвращаемся к рассказу о фестивале «Северный характер». Как проходят общественные показы? Почему ведущие показов танцуют и бегают? Смотрите репортаж Лианы Мхитарян и Александра Саницкого.

Вместе с кинофестивалем в Мурманск пришли не только хорошие фильмы, но и настоящая зима - снежная и морозная. Как северные характеры справляются с холодами?

«Вместе гулять с друзьями и любимыми людьми».

«Улыбкой».

«Лучше чай пить дома».

«Да очень просто! Просто себя перестраивать. Темно - ну и ладно. Зато вечером красивое освещение. А если холодно, то есть во что переодеться, слава богу!»

«Как согреваться? Бегать!»



Бежать всегда, бежать везде! Так и поступила героиня одного из фильмов конкурсной программы. Фильм «Наедине с Ираном» - о шведке, который проявила свой северный характер. Кристина Палтен решила пробежать через всю страну, чтобы избавиться от предрассудков к мусульманскому народу.



Восемь дней из пятидесяти восьми героиню сопровождали операторы фильмы. Все остальное время Кристина провела наедине с Ираном и его жителями, принявшими героиню гостеприимно и доброжелательно.

«Мы сразу решили, что она будет совсем одна, чтобы не мешать ее приключению. Поэтому дали ей самой камеру».



«Можно чему-то научиться. Понять, что есть какие-то трудности, и все возможно. Возможно их преодолеть, потому что я бы, например, не смогла бежать столько времени через Иран».



«Это очень опасно, это мужественно с ее стороны было».



«Не зная языка, по Ирану…»



«Главная героиня боялась, как она перенесет эту мусульманскую страну, страхов было очень много. Но она была настроена настолько хорошо к людям, что все люди так же к ней».



«Она бежала вот так, впереди еще каталочка была, где она везла свои вещи».



Волнительнее всего показы проходят для авторов, представляющих свои работы зрителям. В рамках внеконкурсного показа свой проект, фильм-спектакль «Было у матери семь сыновей», представил творческий союз «Снежных лев» из Мончегорска.



Светлана Мамакина, участница кинофестиваля «Северный Характер»: «Мы очень рады, что фильм общества инвалидов по зрению сочли достойным для показа. Мы гордимся этим огромным успехом и счастливы, что попали на такое замечательное мероприятие, с фильма на фильм».



Если зрители сумели не только испытать удовольствие от увиденного, но и вынести что-тот для себя, задуматься о жизни, значит, съемочная группа старалась не зря.



«Очень интересно было послушать - ну как-то менталитет передается других стран, каждый автор пытается что-то выразить».



«И норвежские, и шведские, здесь был и индийский фильм! Какой-то клип, но он привнес некий такой позитив, яркость в сегодняшнем дне. Просто музыкальный клип, где все танцуют».



«Экология, история, культура, религия. Отношения в семье и в обществе, которое стремительно меняется с каждым годом».



«Замечательно. Я каждый год хожу на фестиваль «Северный характер», и каждый раз мое впечатление все лучше и лучше. Фильмы совершенствуются, очень приятные авторы. Ну и мы ходим практиковать английский язык».



Николай Кочетков, журналист, ведущий конкурсных показов кинофестиваля «Северный характер»: «Все фильмы разные, интересные, и затрагивают интересы не только северян, но и людей всего мира».



Не только тематика, но и жанры фильмов разнообразны. Это документалистика, игровое кино, короткий метр, программы, клипы и даже журналистские расследования.



«Понимаете, в чем проблема? Смотришь программу, хочется и на первом этаже, и на втором. Но одновременно одному человеку это не осилить».

Впереди последний день Северного характера, присоединяйтесь к фестивальному движению. В субботу в ДК имени Кирова продолжатся свободные показы, также в арктическом университете состоится медиафорум, посвященный новым инструментам в журналистике.