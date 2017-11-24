16+
;-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Как проходят общественные показы? Почему ведущие показов танцуют и бегают?

20:0524 ноября 2017Просмотров: 22

Мы возвращаемся к рассказу о фестивале «Северный характер». Как проходят общественные показы? Почему ведущие показов танцуют и бегают? Смотрите репортаж Лианы Мхитарян и Александра Саницкого.

Вместе с кинофестивалем в Мурманск пришли не только хорошие фильмы, но и настоящая зима - снежная и морозная. Как северные характеры справляются с холодами?

«Вместе гулять с друзьями и любимыми людьми».
«Улыбкой».
«Лучше чай пить дома».
«Да очень просто! Просто себя перестраивать. Темно - ну и ладно. Зато вечером красивое освещение. А если холодно, то есть во что переодеться, слава богу!»
«Как согреваться? Бегать!» 

Бежать всегда, бежать везде! Так и поступила героиня одного из фильмов конкурсной программы. Фильм «Наедине с Ираном» - о шведке, который проявила свой северный характер. Кристина Палтен решила пробежать через всю страну, чтобы избавиться от предрассудков к мусульманскому народу.

Восемь дней из пятидесяти восьми героиню сопровождали операторы фильмы. Все остальное время Кристина провела наедине с Ираном и его жителями, принявшими героиню гостеприимно и доброжелательно.

«Мы сразу решили, что она будет совсем одна, чтобы не мешать ее приключению. Поэтому дали ей самой камеру».

«Можно чему-то научиться. Понять, что есть какие-то трудности, и все возможно. Возможно их преодолеть, потому что я бы, например, не смогла бежать столько времени через Иран».

«Это очень опасно, это мужественно с ее стороны было».

«Не зная языка, по Ирану…»

«Главная героиня боялась, как она перенесет эту мусульманскую страну, страхов было очень много. Но она была настроена настолько хорошо к людям, что все люди так же к ней».

«Она бежала вот так, впереди еще каталочка была, где она везла свои вещи».

Волнительнее всего показы проходят для авторов, представляющих свои работы зрителям. В рамках внеконкурсного показа свой проект, фильм-спектакль «Было у матери семь сыновей», представил творческий союз «Снежных лев» из Мончегорска.

Светлана Мамакина, участница кинофестиваля «Северный Характер»: «Мы очень рады, что фильм общества инвалидов по зрению сочли достойным для показа. Мы гордимся этим огромным успехом и счастливы, что попали на такое замечательное мероприятие, с фильма на фильм».

Если зрители сумели не только испытать удовольствие от увиденного, но и вынести что-тот для себя, задуматься о жизни, значит, съемочная группа старалась не зря.

«Очень интересно было послушать - ну как-то менталитет передается других стран, каждый автор пытается что-то выразить».

«И норвежские, и шведские, здесь был и индийский фильм! Какой-то клип, но он привнес некий такой позитив, яркость в сегодняшнем дне. Просто музыкальный клип, где все танцуют».

«Экология, история, культура, религия. Отношения в семье и в обществе, которое стремительно меняется с каждым годом».

«Замечательно. Я каждый год хожу на фестиваль «Северный характер», и каждый раз мое впечатление все лучше и лучше. Фильмы совершенствуются, очень приятные авторы. Ну и мы ходим практиковать английский язык».

Николай Кочетков, журналист, ведущий конкурсных показов кинофестиваля «Северный характер»: «Все фильмы разные, интересные, и затрагивают интересы не только северян, но и людей всего мира».

Не только тематика, но и жанры фильмов разнообразны. Это документалистика, игровое кино, короткий метр, программы, клипы и даже журналистские расследования.

«Понимаете, в чем проблема? Смотришь программу, хочется и на первом этаже, и на втором. Но одновременно одному человеку это не осилить».

Впереди последний день Северного характера, присоединяйтесь к фестивальному движению. В субботу в ДК имени Кирова продолжатся свободные показы, также в арктическом университете состоится медиафорум, посвященный новым инструментам в журналистике.

Читайте также
Сегодня в пять вечера в Мурманске на улице Зеленой произошел взрывПроезд по мосту открыт, но не для всехВ кинотеатре «Мурманск» состоялся премьерный показ документальной драмы «Каренина и Я»Как подготовили первый в истории Мурманска кинопоказ под открытым небом
Власти города обещают помочь жильцам пострадавшего от взрыва дома на улице ЗеленаяВзрыв газа в Мурманске. Новые подробностиВ Мурманске в жилом доме взорвался газВ Шонгуе представители Северного флота и гражданские власти обсудили вопросы по использования временного мостаГлава Мурманска Дмитрий Филиппов выступил с докладом в МосквеВ Хибинах сохраняются риски схода лавин
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс