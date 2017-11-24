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Молодые специалисты из Мурманской области принимают участие в форуме рабочей молодежи

10:3024 ноября 2017Просмотров: 55

В Сургуте стартовал V Всероссийский форум рабочей молодежи. В его работе принимают участие 250 профильных специалистов со всей России.

В числе участников представители крупных промышленных предприятий Мурманской области: инженер-технолог 3 категории 35 судоремонтного завода – филиала АО «Центр судоремонта «Звездочка» Андрей Мицкевичус; специалист АО «Ковдорский ГОК» Дмитрий Андреев, ведущий инженер Кольской АЭС Артем Смоляров.

В день открытия участники знакомятся с ведущими промышленными предприятиями Сургута, а начиная с завтрашнего дня форумчан ждет насыщенная образовательная программа по четырем направлениям: «Наставничество», «Управление сообществами», «Медиапространство», «Проектное мышление». За время форума им предстоит работа в группах по направлениям, участие в семинарах, мастер-классах и культурно-спортивных мероприятиях. 

На одной из масштабных панельных дискуссий участники встретятся с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорем Холманских, губернатором Югры Натальей Комаровой, руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым и Героями Труда Российской Федерации.

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