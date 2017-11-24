Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 24 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Взрыв газа и пожар в пятиэтажке. ЧП на улице Зеленой в Мурманске.



Не проехать, но пройти или правила перехода через мост в Шонгуе. Люди жалуются, командование Северного флота отвечает.



Сила в надежде уверены авторы документальной кинодрамы. Фильм «Каренина и Я» открыл кинофестиваль «Северный Характер».



На морвокзале растянули киноэкран. Не станет ли погода преградой для показа под открытым небом?



Как русские Киркенес освободили? На «Северном Характере» вспоминают о Петсамо-Киркенесской операции.



Вместо скучной конференции - театрализованный фестиваль! Мурманские школьники воссоздали 5 исторических эпох нашей страны.

