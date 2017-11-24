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Среднюю зарплату врачей в Мурманской области хотят увеличить до 70 тыс. рублей к концу года

13:1724 ноября 2017Просмотров: 72

По данным Мурманскстата, в прошлом году средняя зарплата врачей составляла 67,3 тыс. рублей.

Власти Мурманской области планируют довести уровень средней зарплаты врачей в регионе по итогам года до 70,3 тыс. рублей. Соответствующие средства заложены в региональном бюджете, сообщила Марина Ковтун на заседании межведомственной комиссии по мониторингу достижения показателей, определенных в указах президента России.

«В соответствии с соотношениями, установленными в дорожных картах, средняя заработная плата должна составлять <…> у врачей - 70,3 рублей», - сказала глава региона.

Как сказала губернатор, в соответствии с дорожными картами по достижению целевых показателей «майских» указов должна вырасти зарплата и других работников бюджетной сферы.

Так, зарплата педагогических работников общего образования должна составить не менее 46,6 тыс. рублей, дошкольного образования - 40,4 тыс. рублей, медсестер - 37,8 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

«Региональным Минфином необходимый объем средств запланирован и доведен до ведомств социального блока, муниципалитетам предоставлены соответствующие межбюджетные трансферты. Никаких «форс-мажорных» обстоятельств, связанных с недостаточным финансированием, у нас нет и быть не должно», - сказала глава региона.

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