В кинотеатре «Мурманск» состоялся премьерный показ документальной драмы «Каренина и Я»

В Мурманске продолжается Международный кинофестиваль «Северный характер». Он проводится уже в десятый раз. Фильмом-открытием фестиваля стал премьерный показ документальной драмы «Каренина и Я». Автор киноленты - итальянский сценарист и режиссёр Томмасо Моттола. В главной роли снялась его жена норвежская актриса Гёриль Маусет. Зрители тепло встретили авторов кинокартины. После показа те встретили гостей в фойе, чтобы пообщаться и оставить автографы.

В творчестве Льва Толстого образ Анны Карениной один из самых неоднозначных. Одни ей сочувствуют, другие осуждают её за поступок, которого сами никогда бы не совершили. Норвежская актриса Гёрид Маусет несколько лет играла в театре роль Анны. Однажды посетив Россию, она задалась целью сыграть Каренину на сцене театра имени Горького во Владивостоке. Чтобы понять свою героиню, вжиться в роль, выучить язык и приобщиться к русской культуре, она вместе с семьёй отправилась в путешествие через всю Россию. Супруг Томмасо Моттола решил снять об этом документальный фильм.

Зрители начали собираться в фойе кинотеатра задолго до премьеры. Фильм привлёк внимание сотен людей. Среди них участники фестиваля, журналисты, поклонники литературы и кинематографа. К началу показа в зале почти не осталось свободных мест. Перед зрителями выступили организаторы кинофестиваля.

Светлана Солдатова, президент кинофестиваля «Северный Характер»: «Тот фильм, который вы сегодня увидите, он потрясающий. Он меня перевернул, наверное, с ног на голову поставил. Я думаю, вы будете в восторге от того, что сегодня увидите».

Действие фильма происходит в поезде, на станциях, в российских городах, которые встречаются на пути героев и в театре. Гёрид Маусет пытается понять Анну и найти ответ, почему Каренина поступила именно так, а не иначе. Репетиции в театре даются нелегко из-за трудностей перевода. Но Гёрид всё больше вживается в роль Анны, и ей всё сложнее из неё выйти. Однако в попытке найти ответы на философские вопросы, жертва оправдана.

После показа зрители не спешили расходиться. Авторы фильма дополнили киноисторию своими рассказами.

Гёрид Маусет, актриса: «Я научилась ценить жизнь. Я думаю вас тоже вдохновило то, что фильм даёт надежду и сильную жажду жизни. Аплодисменты».



Зрители еще долго аплодировали стоя. Фильм-открытие фестиваля «Северный Характер» произвёл сильное впечатление на аудиторию.

«Трудно говорить что-либо сразу после фильма. Потому что фильм действительно заставляет задуматься о многих вещах, которые важны в жизни каждого человека: любовь, семья, вечные ценности».

«Настолько велика наша русская литература, что она объединяет людей разных национальностей. И даже если они не могут передать свои чувства на русском языке, они говорят на своём языке, а нам понятно».

«Это сейчас на самом деле настолько много всего в голове. Захотелось перечитать еще раз».

Томмасо Моттола, режиссёр: «Фильм многослойный. Я думаю это вызов, который Гёрид бросила самой себе на экране. Во-вторых, я верю, что эмоции, которые вызывает фильм… сегодня вечером я почувствовал, что посыл надежды в конце фильма он был абсолютно понятен зрителям».

Зрители еще долго общались с авторами кинокартины, делились с ними своими впечатлениями. Норвежские гости с удовольствием фотографировались и оставили на память всем желающим свои автографы.