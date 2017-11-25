16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

26 ноября в Мурманске напишут географический диктант

12:0025 ноября 2017Просмотров: 239

В воскресенье, 26 ноября в 12.00 на базе Мурманского арктического государственного университета состоится Международная образовательная акция «Географический диктант».

Организатором диктанта выступает Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Акция проводится ежегодно с 2015 года, за это время участие в ней приняло более 250 тысяч человек. В 2017 году диктант выходит на международный уровень, и его участниками смогут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Площадки для его проведения откроются в Европе, Аргентине, странах СНГ, Китае и даже в Австралии. 

Диктант состоит из 30 заданий разной степени сложности и включает проверку знания географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников, составляет 60 минут.

Непосредственно на выполнение заданий отводится не более 45 минут. Текст диктанта прочитает заместитель директора ПИНРО доктор географических наук Олег Владимирович Титов.

Одним из главных принципов проведения всероссийской акции является анонимность. На бланках заданий и ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 25 декабря на сайте Русского географического общества. 

МАГУ приглашает всех желающих 26 ноября принять участие в написании диктанта: ул. Капитана Егорова, д. 15, актовый зал (4 этаж). Проверить свои знания может каждый, участие бесплатно.

Всю дополнительную информацию о работе региональной площадки можно узнать по телефону 8 (8152) 21-38-30 или электронной почте science@mshu.edu.ru. Начало регистрации участников в 11.00.

                                                       

Читайте также
Семья мурманчан Халитовых – среди победителей Всероссийского конкурса «Семья года»Туристические маршруты по территории Мурманской области вошли в проект «Серебряное ожерелье России»На месте взрыва бытового газа продолжает работу оперативный штаб МЧСУличный кинотеатр в Мурманске: некоторые любят… похолоднее
В Мурманске к ликвидации последствий взрыва газа были привлечены 129 человекСегодня в Мурманске пройдет акция по сбору ртутьсодержащих отходовСК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на улице Зеленая в МурманскеМероприятия кинофестиваля «Северный Характер» на 25 ноябряПрокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в Мурманске на улице ЗеленаяВ Мурманской область ожидается до -6 и гололедица
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс