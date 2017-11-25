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Многодетным мамам Мурманской области вручены почетные региональные награды

17:1525 ноября 2017Просмотров: 38

Сегодня в Мурманске во Дворце Культуры им. С.М. Кирова в рамках областного праздника «С любовью к маме» состоялся театрализованный концерт, посвященный Дню матери.

От имени главы региона Марины Ковтун главных гостей праздника – мам из разных городов и поселков Мурманской области – поздравил заместитель губернатора Роман Дурягин.

«Стать матерью, подарить жизнь – в этом высочайшее предназначение и великое счастье женщины. Все мамы знают, что счастье это невозможно без огромного повседневного, самоотверженного труда», – сказал Роман Дурягин и подчеркнул, что в Мурманской области действует целый комплекс мер поддержки семьи, материнства и детства.

Всего в Мурманской области действует 16 видов поддержки семей с детьми. Как результат – за последние пять лет число многодетных семей выросло почти вдвое, сегодня их в регионе насчитывается около 6300.

«Однако статистика утверждает, что самое сложное для молодой семьи – это решение о рождении первого ребенка. В этом вопросе, безусловно, необходима поддержка государства. На рассмотрение в Мурманскую областную Думу внесен законопроект, предусматривающий предоставление ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им полутора лет молодым мамам, родившим первого ребенка до 26 лет. Мы думаем, что эта мера станет дополнительным стимулом при принятии решения о рождении первенцев, и все больше молодых женщин испытают это счастье – впервые стать матерью», – сказал Роман Дурягин.

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