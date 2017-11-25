Список доступных по льготным кредитам машин расширят в 2018 году

Согласно вносимому на обсуждение постановлению, в следующем году программа льготного кредитования будет продолжена.



Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию, размещеную ведомством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Приобретателям автомобилей, собранных в России, будут предоставляться скидки по двум программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемой машины.

При этом предельная стоимость автомобиля, реализуемого по этим программам, вырастет с 1,45 млн руб. до 1,5 млн руб.

А вот скидка на кредитную ставку в программе 2018 года не предусмотрена в связи со снижением ставок по автокредитам до значений начала 2014 года.

Максимальная ставка кредитного договора, подпадающего под условия льготного автокредитования, определена на уровне 17%.



