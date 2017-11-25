Туристические маршруты по территории Мурманской области вошли в проект «Серебряное ожерелье России»

11 туристических маршрутов по территории Мурманской области вошли в реестр проекта «Серебряное ожерелье России».

Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила в ходе заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, посвящённом реализации межрегионального историко-культурного и туристического проекта «Серебряное ожерелье России».



До конца года Мурманская область официально войдет в состав Ассоциации культурно-туристского развития «Серебряное ожерелье», созданной Вологодской областью. Учредителем от региона станет Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области в лице Центра кластерного развития, рассказала глава региона.



В 2017 году Мурманская область также присоединилась к обсуждению проекта и путей его реализации в части создания единого брендированного маршрута Вологда – Медвежьегорск – Мурманск.



В ходе своего выступления Марина Ковтун отметила высокий потенциал Мурманской области для развития культурно-познавательного туризма, подчеркнув, что в силу своего географического положения регион имеет целый ряд преимуществ, которые необходимо использовать для привлечения туристов.



«Мы отмечаем положительную динамику в развитии туризма на территории Мурманской области, рост внутреннего и въездного турпотока. Так, если на протяжении пяти предыдущих лет ежегодный прирост турпотока в регион составлял в среднем 3,5%, то в 2016 году турпоток вырос уже на 8%, составив более 330 тысяч человек (без учётов экскурсантов и посетителей музеев). На 39% выросло количество иностранных туристов, в первую очередь за счет туристов из стран Азии», – привела данные губернатор.