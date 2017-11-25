В Мурманске к ликвидации последствий взрыва газа были привлечены 129 человек

Напомним, что вчера около 17 часов вечера в Мурманске на улице Зеленая, 78 в квартире на пятом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа.

В результате ЧП с фасадной стороны жилого здания вынесена стеновая панель, оконный проем между 4 и 5 этажами. В квартире разрушены внутренние перегородки. С торцевой стороны здания смещена строительная плита.

К ликвидации последствий взрыва были привлечены 129 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России – 75 человек и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

В 17 часов 46 минут пожар удалось полностью локализовать, а 17 часов 59 минут ликвидировать.

Для жителей пострадавшего дома был подготовлен пункт временного размещения, однако от переезда туда они отказались, отправившись к родственникам.

Сегодня утром специалисты ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» приступили к осмотру дома, установлению ущерба и определению видов работ.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на улице Зеленая в Мурманске, а областная прокуратура организовала проверку.