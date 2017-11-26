Мурманские «Северные Хаски» проиграли хоккейной команде «Лисы» из Петербурга

В соцсетях пользователи пишут, что «наши» выиграли по дракам.

25 ноября в Ледовом Дворце состоялся хоккейный товарищеский матч «Вызов Арктики»: мурманский молодёжный хоккейный клуб «Северные Хаски» против студенческой команды из Санкт-Петербурга «Лисы».

Спортсменов, болельщиков и любителей хоккея, северян и гостей столицы Кольского Заполярья приветствовала губернатор Мурманской области Марина Ковтун, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На мероприятии присутствовали гости из Москвы, звезды сериала «Молодежка»

Результат игры: 4-9 в пользу питерских «Лисов».



Фото: правительство Мурманской области