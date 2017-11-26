В Мурманске на Хлобыстова тушили лифт

25 ноября в 22:24 спасателям поступила информация о возгорании на улице Хлобыстова, дом 32, в Мурманске.

В результате пожара в машинном отделении лифта сгорели стройматериалы, деревянная дверь выхода на кровлю, деревянное окно.

Вскрывался металлический люк в машинное отделение. От высокой температуры оплавились пластиковые коммуникации и каналы электропроводок.

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (12 человек личного состава, 4 единицы техники), сообщает пресс-служба регионального МЧС России. Причины пожара устанавливаются