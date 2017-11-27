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День матери отметили в Мурманске

20:0327 ноября 2017Просмотров: 67

День матери отмечали в минувшее воскресенье во всей стране и в том числе в Мурманске. В ДК имени Кирова состоялся театрализованный концерт и награждение многодетных мам.

Главная награда досталась Марине Бунас, лаборанту войсковой части из Заозерска, маме четверых детей. Она удостоена почетного знака «Материнская слава».

Марина Бунас: «Мы не ожидали. Спасибо нашему женсовету, которые помогли нам оформить все документы и собрать грамоты. Спасибо конечно моим детям. То, что они участвуют и в секциях и интересуются патриотическими какими-то моментами».

Мама признается, что награда это заслуга детей, оценка их активности и успехов. Но признается, что иногда приходится и подталкивать. Получать награду пришла вместе с сыном. Ивану 4 года. Так же в ДК Кирова подвели итоги творческого конкурса, посвященного Дню матери. Несколько месяцев более 400 юных северян готовили поделки для мам, посвящали им стихи, рассказы, рисовали портреты и снимали видеопоздравления.

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