День матери отметили в Мурманске

День матери отмечали в минувшее воскресенье во всей стране и в том числе в Мурманске. В ДК имени Кирова состоялся театрализованный концерт и награждение многодетных мам.

Главная награда досталась Марине Бунас, лаборанту войсковой части из Заозерска, маме четверых детей. Она удостоена почетного знака «Материнская слава».



Марина Бунас: «Мы не ожидали. Спасибо нашему женсовету, которые помогли нам оформить все документы и собрать грамоты. Спасибо конечно моим детям. То, что они участвуют и в секциях и интересуются патриотическими какими-то моментами».



Мама признается, что награда это заслуга детей, оценка их активности и успехов. Но признается, что иногда приходится и подталкивать. Получать награду пришла вместе с сыном. Ивану 4 года. Так же в ДК Кирова подвели итоги творческого конкурса, посвященного Дню матери. Несколько месяцев более 400 юных северян готовили поделки для мам, посвящали им стихи, рассказы, рисовали портреты и снимали видеопоздравления.