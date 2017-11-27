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Марина Ковтун отметила работу аварийных служб при ликвидации последствий взрыва газа в Мурманске

16:4527 ноября 2017Просмотров: 116

Последствия взрыва бытового газа и пожара в Мурманске рассматривались на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

Напомним, что в пятницу в доме на улице Зелёной произошел взрыв бытового газа, в результате которого начался пожар, пострадали два человека..

Глава региона отметила качественную и оперативную работу аварийных служб: пострадавшие доставлены в медучреждения, жильцы нескольких квартир эвакуированы. О том, какова судьба пострадавших квартир, какая работа проведена с жильцами пострадавшего подъезда и какая помощь им необходима, доложил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

По информации главы городской администрации, взрыв бытового газа произошел 24 ноября около 17 часов на пятом этаже 6-го подъезда жилого дома. В ближайшей школе был оперативно организован пункт временного размещения для жильцов дома. Создаётся техническая комиссия по обследованию разрушенных помещений.

«Сегодня в 17.30 состоится встреча с жильцами 6-го подъезда, чтобы разъяснить им порядок дальнейшей работы, предоставления маневренного фонда, выплаты компенсаций. К сожалению, это не первый подобный случай, так что методика отработана», – сообщил Андрей Сысоев.

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