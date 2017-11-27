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Телепрограмма на 28 ноября (вторник)

18:3327 ноября 2017Просмотров: 61

Программа передач канала ТВ21+

Вторник, 28 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Специальный репортаж (16+)

                Гольфстрим-2017. Фестиваль рекордов.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

11:00 Дежурный ангел. 2 сезон. 1 серия. Сериал (16+)

                Россия. 2010 г.

                Драма.

                Режиссер Павел Игнатов.

                В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт,     Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена     Рода.

                Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург —              после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти         становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с          душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем  Павлом, который          представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

11:48 Из коллекции ТВ-21 (6+)               

Заповедник. Дикий турист на севере. 

12:00 Язь против еды.  Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.  

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

14:00 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

                Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя,      которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только               хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений            человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы              реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования.                 Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую     действительность. 

14:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)               

Заповедник. Четыре берега одной реки. 

15:00 Новости ТВ-21 (16+) 

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+) 

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+) 

16:30 Язь против еды.  Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии. 

 

17:00 Познавательная программа (12+) 

Что такое заразные болезни? 

Никола Коперник. 

Что такое ООН? 

17:21 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Лоскутик и Облако. 

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

                Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя,      которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только               хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений            человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы              реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования.                 Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую     действительность. 

19:21 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Золото Лапландии.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

20:45 Специальный репортаж (16+)

                Гольфстрим-2017. Фестиваль рекордов.

21:00 Дежурный ангел. 2 сезон. 2 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г. 

                Драма.

                Режиссер Павел Игнатов.

                В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт,     Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена     Рода.

                Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург —              после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти         становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с          душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем  Павлом, который          представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

21:48 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Заполярный мед.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

23:15 Специальный репортаж (16+)

                Гольфстрим-2017. Фестиваль рекордов.

23:30 Метод Лавровой. 1 сезон. 2 серия. Сериал (16+) 

Россия. 2011 г. 

Драма, мелодрама, детектив. 

            Режиссер Владислав Николаев, Андрей Ушатинский, Александр Городиский.

                В ролях: Светлана Ходченкова, Дмитрий Блохин, Артем Григорьев, Павел Прилучный,     Вячеслав Шихалеев, Ярослав Жалнин, Григорий Иванец, Максим Виноградов, Дарья      Иванова, Ольга Дибцева.

                Чтобы быть великолепным сыщиком, не нужно уметь играть на скрипке. Не требуется   носить идеальные усы. Даже не обязательно курить сигару или употреблять викодин.             Сегодня достаточно знать высшую математику, быть красивой блондинкой и уметь      превосходно распутывать сложнейшие преступления. И еще необходимо иметь свой           метод. Катя Лаврова — красивая дочка высокопоставленного начальника МВД, отличница         с «красным» дипломом и лучший опер Управления. Она обладает мужской логикой,       острым умом и отточенным чувством юмора. Еще недавно ее ждала прекрасная карьера,          но неожиданно она ушла из отдела. Причину никому не объяснила. С тех пор работает внештатным консультантом криминальной полиции и помогает в раскрытии самых       загадочных преступлений. Отыскать царские драгоценности раньше привидения, найти                 маньяка среди первокурсников, предотвратить сделку арт-контрабандистов на десять    миллионов долларов, — с помощью обычных методов такие преступления раскрыть               невозможно. Лаврова использует психологию, нелинейную логику и группу из 7 студентов    Университета МВД, которые помогают ей.

00:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Детский сад для семги.

00:29 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

02:15 Специальный репортаж (16+)

                Гольфстрим-2017. Фестиваль рекордов.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+) 

03:30 Метод Лавровой. 1 сезон. 2 серия. Сериал (16+) 

Россия. 2011 г. 

Драма, мелодрама, детектив.

            Режиссер Владислав Николаев, Андрей Ушатинский, Александр Городиский.

                В ролях: Светлана Ходченкова, Дмитрий Блохин, Артем Григорьев, Павел Прилучный,     Вячеслав Шихалеев, Ярослав Жалнин, Григорий Иванец, Максим Виноградов, Дарья      Иванова, Ольга Дибцева.

                Чтобы быть великолепным сыщиком, не нужно уметь играть на скрипке. Не требуется   носить идеальные усы. Даже не обязательно курить сигару или употреблять викодин.             Сегодня достаточно знать высшую математику, быть красивой блондинкой и уметь      превосходно распутывать сложнейшие преступления. И еще необходимо иметь свой           метод. Катя Лаврова — красивая дочка высокопоставленного начальника МВД, отличница         с «красным» дипломом и лучший опер Управления. Она обладает мужской логикой,       острым умом и отточенным чувством юмора. Еще недавно ее ждала прекрасная карьера,          но неожиданно она ушла из отдела. Причину никому не объяснила. С тех пор работает внештатным консультантом криминальной полиции и помогает в раскрытии самых       загадочных преступлений. Отыскать царские драгоценности раньше привидения, найти                 маньяка среди первокурсников, предотвратить сделку арт-контрабандистов на десять    миллионов долларов, — с помощью обычных методов такие преступления раскрыть               невозможно. Лаврова использует психологию, нелинейную логику и группу из 7 студентов    Университета МВД, которые помогают ей.

04:16 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Детский сад для семги.

Заповедник. 69 чудес света.

04:30 Новости ТВ-21 (16+) 

05:00 Телегазета (12+) 

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

 

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