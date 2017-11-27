В правительстве определили логотип и слоган юбилея Мурманской области

В следующем году Мурманской области исполнится 80 лет. Юбилейный логотип и слоган, сегодня обсудили в правительстве региона.

Всего на конкурс прислали 200 различных логотипов, 5 из которых отобрали и вынесли на открытое обсуждение. В итоге больше всего голосов получили два макета, которые и украсят юбилейные мероприятия. Также для празднования 80-летия области уже выбрали несколько слоганов «Дыхание Арктики - тепло жизни», «Сильный духом заполярный край» и «Героическое прошлое, надежное будущее». Всего же в программу празднования юбилея Мурманской области войдет более 60 различных мероприятий. Это выставки, концерты, презентации спортивные и культурные события