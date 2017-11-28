БПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний поход

Сегодня в главной базе Северного флота Североморске состоялась торжественная встреча экипажа большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», который успешно завершил выполнение задач дальнего похода, проходившего под флагом командира соединения противолодочных кораблей капитана 1 ранга Андрея Клименко.

После швартовки к причалу командир БПК «Вице-адмирал Кулаков» капитан 1 ранга Максим Шумилов доложил командующему Северным флотом вице-адмиралу Николаю Евменову об успешном выполнении поставленных перед экипажем задач, исправности материальной части и здоровье экипажа.

«После пополнения запасов готовы к выполнению новых задач в море», – завершил свой доклад командир корабля.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил экипаж с возвращением в родную базу, отметил важность задач по обеспечению безопасности гражданского судоходства, которые североморцы выполняли в районе Аденского залива и Красного моря.

«В новом учебном году экипаж ожидает не менее интенсивная боевая учёба и новые дальние походы в оперативно важные районы Мирового океана», – сказал вице-адмирал Николай Евменов. Командующий поблагодарил экипаж за безупречную службу и вручил награды отличившимся военнослужащим.

В ближайшее время экипажу БПК «Вице-адмирал Кулаков» будет предоставлено время для отдыха после похода, а затем моряки приступят к новому этапу боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из основного пункта базирования 29 июня совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов» для участия в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. В начале августа экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Непосредственно дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх месяцев. С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море.

За время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 23 тысяч морских миль и совершил четыре деловых захода в иностранные порты: Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).