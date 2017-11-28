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Есть ли в Мурманской области «равенство возможностей»?

20:0528 ноября 2017Просмотров: 79

3 декабря - международный день инвалидов. А сегодня в Мурманске прошла конференция «Равенство возможностей», во время которой политики и общественники обсуждали, как этого равенства достичь.

«Равенство возможностей». Идея, согласно которой все люди должны иметь равные права в достижении положения в обществе. Есть ли это равенство в Мурманской области?

Виктор Чирков, председатель мурманского отделения всероссийского общества слепых: «Если бы у нас существовало равенство возможностей на самом деле, мы бы не собирались на этой конференции. В связи с тем, что мы стремимся к этому… И мы, и муниципальное образование, и правительство Мурманской области, к этому стремимся. Но сказать, что это равенство есть, я не могу».

В Мурманской области живет 30 тысяч инвалидов. Для достижения равенства возможностей предстоит решить многие проблемы. Это и «доступная среда», и медицина, и проблемы образования и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Юрий Шадрин, депутат Мурманской областной думы: «Для предприятий вопрос по трудоустройству тоже непростой. И по здоровым людям сейчас много где идут сокращения по разным причинам. Поэтому этот вопрос актуален. Но, как вы знаете, в Мурманской области принят закон по квотированию рабочих мест. Но выполняется он на сегодняшний день не в полном объеме».

Для того, чтобы понять, как решить эти проблемы и провели конференцию. Здесь состоялся диалог между властью и общественными организациями. В нем приняли участие около 100 человек - общественников, депутатов и других представителей власти.

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