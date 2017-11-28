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Пострадавшим при взрыве газа в Мурманске дома выплатят компенсацию

14:2928 ноября 2017Просмотров: 96

Глава мурманской администрации Андрей Сысоев встретился с жильцами подъезда дома №78 по улице Зеленой, пострадавшего от взрыва бытового газа, который произошел 24 ноября.

На встрече присутствовали представители Главного управления МЧС России по Мурманской области, структурных подразделений администрации областного центра и управляющей организации. Жильцы смогли задать все волнующие их вопросы.

«Администрацией города Мурманска принято решение о выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждую квартиру в подъезде, пострадавшем от взрыва. В настоящее время ведется расследование случившегося. Специалисты проводят экспертизу состояния здания», - сказал Сысоев.

По результатам работы технической комиссии будет решена дальнейшая судьба подъезда, при возможности проведен ремонт помещений. На это время лицам, зарегистрированным в квартирах пострадавшего подъезда, по заявлениям будет предоставлено жилье в маневренном фонде, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

Глава администрации заверил, что каждая ситуация будет рассмотрена в индивидуальном порядке, жильцам будет оказана необходимая помощь.

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