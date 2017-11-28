Следователи проводят проверку после обнаружения тела женщины в квартире с маленьким ребенком

Вечером, 21 ноября в мурманским следователям поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов по улице Хлобыстова в Мурманске тела женщины, 1986 года рождения.

В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

В квартире погибшей также находился ее ребенок, который передан органам опеки и попечительства, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Назначены соответствующие медицинские исследования, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств, приведших к смерти женщины.

По результатам проверки, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято соответствующее решение.