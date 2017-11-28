Владимир Путин предлагает ввести ежемесячные выплаты при рождении первенца

Президент России Владимир Путин предложил ввести с следующего года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижении им полутора лет.

Об этом он заявил на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, сообщает ТАСС.

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей, в частности установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», - сказал президент.

По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

Владимир Путин добавил, что такая выплата будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.





