16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Владимир Путин предлагает ввести ежемесячные выплаты при рождении первенца

15:3028 ноября 2017Просмотров: 215

Президент России Владимир Путин предложил ввести с следующего года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижении им полутора лет.

Об этом он заявил на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, сообщает ТАСС.

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей, в частности установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», - сказал президент.

По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

Владимир Путин добавил, что такая выплата будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.



Читайте также
Завтра в Мурманске состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску»Олимпийские чемпионы откроют в Вологде Всероссийские соревнования по конькобежному спортуБПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний походВ Мончегорске открылась выставка «Территория творчества»
Финское танго в Jazz & Blues CafeПострадавшим при взрыве газа в Мурманске дома выплатят компенсациюВ Мурманске нетрезвый военнослужащий сломал мотоцикл после неудачной попытки угонаВ Североморске двое мужчин похитили третьего и заставили его копать себе могилуВ Госдуме хотят придумать наказание для догхантеровВ Мурманске военнослужащий ограбил незнакомца, угрожая ему ножом
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс